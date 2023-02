Ukrajinci odbijaju pregovore s Rusijom. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Veršinjin je istaknuo da su spremni pregovarati, ali da ne bi trebalo biti "nikakvih preduvjeta".

Rusija je spremna pregovarati ​​s Ukrajinom, ali ne bi trebalo biti nikakvih preduvjeta, rekao je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Veršinjin u intervjuu za televiziju Zvezda.

"Sva neprijateljstva završavaju razgovorima i, naravno, kao što smo već rekli, mi ćemo biti spremni na takve razgovore, ali samo ako to budu razgovori bez preduvjeta. To trebaju biti razgovori koji bi se temeljili na stvarnosti", dodao je Veršinjin.

Odluku o pregovorima s Rusijom ne treba donijeti Ukrajina, nego SAD i EU. "Odluke se ne donose u Kijevu, odluke se donose u drugim prijestolnicama, prvenstveno u Washingtonu i Bruxellesu. Dakle, upite treba slati tamo", istaknuo je Veršinjin, prenosi TASS.

Komentirajući bi li se takvi razgovori mogli održati pod sadašnjim američkim predsjednikom Joeom Bidenom, Veršinjin je rekao da to ne ovisi o njima. "Ovo ne ovisi o nama, mi smo jasno iznijeli svoj stav, i samo da je Biden bio dovoljno oprezan i mudar, mislim na njega i njegovu pratnju", zaključio je.

S druge strane, Ukrajinci odbijaju ikakve pregovore. Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, kaže da sada pregovori s Rusijom ne dolaze u obzir.

In periodic "peace and talks" rhetoric the Kremlin says it won't leave the 🇺🇦 territories & won't be responsible for crimes...

It's another proof that talks are out of the question. Only 🇺🇦 victory, otherwise the war in Europe won't end, and 🇷🇺 will criminally dominate the world.