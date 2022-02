Predsjednik CNN-a Jeff Zucker naprasno je dao ostavku nakon što je priznao da je u vezi s kolegicom.

Zucker je neprimjereni odnos priznao u sklopu istrage o Chrisu Cuomu, bivšem voditelju CNN-a koji je otpušten nakon što je otkriveno da je pomagao svome bratu, tadašnjem guverneru New Yorka, Andrewu Cuomu, dok se protiv njega vodila istraga o seksualnom uznemiravanju, piše CNN.

"Pitali su me o dobrovoljnom odnosu s mojom najbližom suradnicom s kojom surađujem više od 20 godina. Priznao sam da je odnos evoluirao tijekom proteklih godina. Tražili su od mene da kažem kada je sve počelo, ali to nisam napravio. Bio sam u krivu", rekao je Zucker i dodao kako bi mu bilo draže da je njegov mandat završio drugačije, ali da je "sve to bilo nevjerojatno iskustvo i da je volio svaku minutu svog posla".

Bio je hrabri pilot helikoptera i ratni heroj koji je osvojio milijune, no poslije optužbi da je silovao tinejdžericu, uslijedila je njegova propast!

Allison Gollust, bivša glasnogovornica Andrewa Cuoma, potvrdila je da je u vezi sa Zuckerom.

"Jeff i ja smo bliski prijatelji i profesionalni partneri više od 20 godina. Nedavno se, tijekom pandemije, promijenila priroda našeg odnosa", rekla je Gollust.