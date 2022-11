Šef britanske obavještajne službe Ken McCallum u godišnjem je izvješću naveo kako je protjerivanje 400 ruskih špijuna diljem Europe zadalo "najznačaniji udarac Moskvi" u novijoj povijesti.

"Ove godine usklađena kampanja rezultirala je protjerivanjem velikog broja ruskih dužnosnika iz zemalja diljem svijeta. Više od 600 protjerano je iz europskih država, a za njih 400 procijenjeno je da su špijuni", rekao je šef britanske obavještajne službe Ken McCallum podnijevši godišnje izvješće u središtu MI5.

Dodao je kako su obavještajci nastavili intenzivno raditi na tome da Ujedinjeno Kraljevstvo postane najteže moguće operativno okruženje za ruske tajne akcije, piše Security Service MI5.

"Odbili smo i stotinu zahtjeva za diplomatske vize zbog nacionalne sigurnosti. Moramo biti spremni na rusku agresiju u godinama koje dolaze", poručio je McCallum.

Istaknuo je kako posebnu prijetnju predstavljaju oligarsi povezani s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. "Neke njihove igrače uspješno smo izbacili iz igre i sada za to okrivljuju jedni druge, ali ponovno će napasti", rekao je.

No, obavještajci su označili Kinu kao najveću dugoročnu prijetnju Britaniji. "To se događa u cijelom svijetu, od prisiljavanja kineskih državljana na povratak u domovinu do uznemiravanja i napada", rekao je McCallum.

Govoreći o Iranu, istaknuo je kako je Iran planirao ubojstvo i otmicu najmanje deset osoba s prebivalištem u Britaniji zbog navodnog "neprijateljstva režima". Upozorio je da "agresivni iranski obavještajci" sada planiraju i terorističke napade u Velikoj Britaniji.