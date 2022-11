Lideri skupine G20 razmatraju donošenje rezolucije kojom će snažno osuditi rat u Ukrajini i naglasiti da taj rat povećava nesigurnosti u svjetskoj ekonomiji.

Ministri zemalja G20 u prošlosti nisu uspjeli donijeti zajedničke izjave zbog neslaganja između Rusije i drugih članica o tekstu kojim će opisati rat u Ukrajini.

Samit na otoku Baliju u Indoneziji prvi je skup članica G20, najsnažnijih gospodarstava na svijetu, otkako je Rusija krajem veljače izvela invaziju na Ukrajinu.

Nacrt deklaracije čelnika G20 na 16 stranica, koji je Reuters dobio na uvid, navodi da "većina" članica snažno osuđuje rat u Ukrajini.



"Postoje druga mišljenja i različite procjene stanja i sankcija" stoji u nacrtu, ali uz napomenu: "Svjesni smo da G20 nije forum koji rješava sigurnosna pitanja, no priznajemo da pitanja sigurnosti mogu imati velike posljedice na svjetsko gospodarstvo."

Zapad i Rusija međusobno se optužuju za prijetnju nuklearnim oružjem od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Emmanuel Macron, Xi Jingping (Foto: LUDOVIC MARIN / AFP)

Na rubu samita brojni čelnici žele održati bilateralne sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jingpingom, kojemu je sudjelovanje na samitu tek drugi posjet inozemstvu od početka pandemije koronavirusa.

Bilateralni sastanak s njim održao je i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je potom, između ostalog, objavio: ''Predsjednik Xi Jinping i ja pozivamo na poštivanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Posljedice ovog konflikta odavno su prošle europske granice i zato je potrebna uska suradnja Francuske i Kine da sve to prebrodimo.''

France and China are determined to put a stop to escalation and address the consequences of the war in Ukraine, to support the most vulnerable countries, to decarbonize our economies, and to take action to protect biodiversity. pic.twitter.com/FMzwTVkibs