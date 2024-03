Pravila su jasna, ali do naših polica ipak dolazi hrana koja može biti opasna za zdravlje

Iako su pravila jasno postavljena, do naših polica ipak dolazi hrana koja nije ispravna, štoviše opasna je za zdravlje.

"Uvoz iz trećih zemalja dokazuje da je moguć uvoz hrane koji sadrži etilen, oksid i klor pilifost kao pesticide koji su neurotoksični, genotoksični, pogotovo ako se tome izlaže više puta učestalom konzumacijom takve hrane", upozorila je je Jasna Bošnir iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) ''Andrija Štampa''.

Veliki problem su i nedeklarirani alergeni u proizvodima, dodala je: "To je veliki propust proizvođača hrane jer može dovesti do vrlo opasnih posljedica po zdravlje ljudi, osoba koje su alergične na hranu kao što su orašasti plodovi, koji mogu izazvati jake alergijske reakcije.''

Pročitajte i ovo Borba za preživljavanje Umirovljenici povećavaju šanse za 13. mirovinu? Ministar je u čudu, ali oni ne odustaju

Prošle godine bilo je više od 300 povučenih proizvoda s polica.

"Problem na koji mi stalno upozoravamo je da se pozivaju kupci koji su kupili i koji imaju račun da to vrate, a koji nemaju račun ili koji su to konzumirali - što s njima? Mislim da bi kontrola trebala biti puno veća", istaknula je Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.

Nije samo hrana ta koja se povlači iz trgovina.

"Osim prehrambenih proizvoda povlače se i kojekakve igračke koje su nesigurne, koje sadrže nešto što se ne bi smjelo davati djeci, dakle dosta nesigurnih proizvoda ima na našem tržištu", dodala je Knežević.

Pročitajte i ovo Izašli na ulice Objavljena ispravljena brojka ljudi na prosvjedu prosvjetara: Bilo ih je duplo više od prvobitne procjene

I građani su svjesni da opreza kada je hrana u pitanju treba biti na pretek.

"Naravno da me brine, sve je to danas malo drukčije nego kad smo mi bili mladi, nije toliko zdravo, normalno da me zabrinjava", kazao je Jozo.

"Ako jedeš ono što je organski uzgojeno i znaš da je dobro, onda se ne moraš brinuti za druge stvari, samo čitaj što piše", poručila je Hana.

"Slabo gledam na to iskreno, slabo gledam, trebala bih više. Ili da kontrole budu veće, recimo", napomenula je Zdenka.

Do sve češćih povlačenja proizvoda s polica uglavnom dolazi zbog strože regulative za proizvodnju hrane u Europskoj uniji nego u ostatku svijeta.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.