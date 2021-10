Austrijski kancelar Sebastian Kurz podnio je ostavku.

Austrijski kancelar Sebastian Kurz podnio je ostavku nakon optužbi za pronevjeru i korupciju.

"Moja zemlja mi je važnija od mene", rekao je Kurz u obraćanju.

#BREAKIIG: Austria's Chancellor Kurz announces is resigning as Chancellor, The existing coalition will continue under different a leadership, probebly FM @Schallenberg pic.twitter.com/7j3SZWYv5n