Njemačka nevladina organizacija Sea-Watch objavila je u subotu da je spasila više od 270 migranata u središnjem Sredozemlju u tri operacije spašavanja koje je od petka vodio njezin brod Sea-Watch 3.

Sea-Watch 3 je pružio pomoć ljudima na dva unesrećena čamca za napuhavanje u noći na subotu, objavila je NGO na Twitteru.

U dva prenatrpana čamca nalazilo se ukupno oko 270 ljudi oko 38 nautičkih milja od libijske obale, precizirao je jedan glasnogovornik, prenosi agencija France presse.

Posada Sea-Watch brine za oko ukupno 270 migranata, nakon prvog spašavanja u petak ujutro 93 migranata koji su se nalazili u međunarodnim vodama, južno od Lampeduse.

Posada Sea-Watch 3 je gumenim čamcem evakuirala putnike iz plovila.

Sea-Watch 3 je pokrenuo u četvrtak navečer svoju "božićnu operaciju" tijekom blagdanskog raspoloženja u Europi, "dok ljudi nastavljaju bježati preko Mediterana", piše u njihovom tvitu.

🔴 Around 180 people were rescued from 2 boats in distress during the night & early Christmas morning and brought to the #SeaWatch3. There, our crew is now taking care of a total of about 270 guests. pic.twitter.com/J2BS10aZUK