Dvojica državljanina Irana spašena su iz nabujale Mrežnice. U petak ujutro zatražili su pomoć te su brzom intervencijom policajaca i ronioca spašeni i odvezeni u bolnicu. Nakon izlaska iz bolnice dovedeni su u prostorije policije radi utvrđivanja okolnosti događaja.

Policjski službenici PU karlovačke iz Mrežnice su izvukli dvojicu ilegalnih migranata. U petak u jutarnjim satima primili su dojavu nepoznate osobe na engleskom jeziku koja traži pomoć.

Nakon što je utvrđena približna lokacija mjesta događaja - mjesto Keići, na teren su upućeni policijski službenici. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici su utvrdili da se na slapu preko rijeke Mrežnice nalazi neutvrđeni broj osoba.

Gusta magla otežala je vidljivost nad nabujalom Mrežnicom. Prema osobama su prvi upućeni ronioci, preplivali su rijeku i došli do slapa te utvrdili da se radi o dvojici muškaraca. Zatim su se ronioci vratili na obalu te čamcem ponovo došli do dvojice muškaraca i prevezli ih na obalu, gdje su ih preuzeli drugi policijski službenici i kroz strmovit i šumovit teren doveli do vozila hitne medicinske pomoći. Kako su muškarci bili pothlađeni i mokri od dugotrajnog boravka u hladnoj rijeci, odmah na mjestu događaja ukazana im je liječnička pomoć te su potom zbrinuti u zdravstvenoj ustanovi.

Nakon izlaska iz bolnice dovedeni su u prostorije policije radi utvrđivanja svih okolnosti ulaska i boravka osoba u Republici Hrvatskoj dok je dosadašnjim radom utvrđeno da se radi o dvojici državljana Irana.