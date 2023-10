FOTO Satelitske snimke razotkrivaju dokle su stigli izraelski tenkovi u pojasu Gaze

Satelitske fotografije koje je u utorak objavio The New York Times pokazuju da su izraelski tenkovi stigli do bulevara Al-Bahr u Gazi, velike ulice koja prolazi duž pojasa od plaže prema Jabaliji.

Ako je vjerovati satelitskim snimkama IDF nije zanemario ni važno križanje ulica Bahr i Rashid. Rashid je glavna ulica koja se proteže u smjeru sjever-jug i počinje oko kilometar južno od granice i ide skroz prema jugu prolazeći pored kampa Shati i luke Gaze prije nego što krene prema južnom području Pojasa Gaze. Kako ulica dolazi do križanja s Bahrom i ide prema jugu, postoji niz malih hotela i brvnara u kojima ljudi mogu odsjesti na plaži.

Izvješće Timesa kaže da satelitske fotografije snimljene u ponedjeljak ujutro pokazuju značajne razmjere jednog od glavnih izraelskih napredovanja u sjevernoj Gazi, gdje su stotine oklopnih vozila kilometrima prešle granicu u urbana područja na periferiji grada Gaze.

Snimke prikazuju i dokaze zračnih napada i topničkog bombardiranja, stoji u izvješćima. Jučer je izvješće u Al-Ainu također reklo da su fotografije i video iz Gaze pokazali da su izraelske snage stigle do ulice Salah al-Din, još jedne važne prometnice sjever-jug. Ovo pokazuje da su izraelske snage stigle južno od grada Gaze, ali i sjeverozapadno od njega.