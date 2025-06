Dijete mlađe od 14 godina teško je ozlijeđeno u utorak oko 15:30 u Mihovljanu kada je palo s električnog romobila.

Kako je izvijestila PU međimurska, do nesreće je došlo kada se dijete vozilo na romobilu Prvomajskom ulicom, a prilikom dolaska do raskrižja s kolnikom Ulice J. H. Zdelara došlo je do prevrtanja električnog romobila i pada djeteta na kolnik. Dijete nije nosilo zaštitnu kacigu.

Vozilom hitne medicinske pomoći prevezeno je u čakovečku bolnicu, gdje je utvrđeno da je u nesreći zadobilo teške ozljede s mogućnošću prekvalifikacije u opasne po život.

Policija uputila upozorenje

S obzirom na tu prometnu nesreću s teškim posljedicama po dijete, policija upozorava roditelje da električnim romobilom ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina, a vozači romobila na glavi moraju nositi kacigu.



Ujedno, podsjećaju sve vozače električnih romobila da su se dužni kretati biciklističkom stazom, a u slučajevima kada biciklistička staza ne postoji, tada se trebaju kretati nogostupom, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa.

Ilustracija Foto: Getty Images

Vozači romobila prilikom kretanja na nogostupu i pješačkim zonama moraju voditi računa o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake te zvučnim znakom, koji je obavezan uređaj na romobilu, prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak. Ako ne postoji biciklistička staza ili traka, električni romobili mogu se koristiti na dionicama županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na kojima je brzina ograničena na 50 km ili manje i gdje je to dopušteno postavljenim prometnim znakom, i to krećući se što bliže desnom rubu kolnika.



Na električnom romobilu može se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom. Noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti vozači električnih romobila moraju biti označeni reflektirajućim prslukom, reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Također mora noću i danju u uvjetima smanjenje vidljivosti na električnom romobilu biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.