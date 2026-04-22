Masovne grobnice u okolici Mariupolja pretvorene u velika gradilišta

Gradsko vijeće Mariupolja u egzilu objavilo je satelitske snimke koje, kako tvrde, pokazuju da Rusija uklanja masovnu grobnicu u naselju Manhuš, gdje su pokopani stradali tijekom opsade 2022. godine. Snimke je analizirao Ukrajinski centar za proučavanje okupacije.

Analiza satelitskih snimaka snimljenih u razdoblju od 2022. do 2026. godine pokazuje značajne promjene na području Mariupolja. Lokacije za koje se navodi da su tijekom opsade služile kao masovne grobnice danas izgledaju kao gradilišta i rekonstruirane prometnice, piše Kyiv Independent.

Prema ranijim procjenama, tijekom 86-dnevne opsade grada 2022. godine poginulo je najmanje 22 tisuće civila, a ukrajinske vlasti upozoravaju da bi stvarni broj mogao biti i veći. Ističu kako se, prema njihovim tvrdnjama, razmjeri stradanja i ratnih zločina sustavno prikrivaju. Gradsko vijeće Mariupolja u egzilu navodi da ruske vlasti negiraju odgovornost te događaje opisuju kao oslobađanje grada.

Zbog dugotrajne okupacije i promjena na terenu, mogućnost buduće ekshumacije i identifikacije žrtava sve je neizvjesnija. Dio događaja iz opsade zabilježen je u ukrajinskom dokumentarnom filmu "20 dana u Mariupolju", koji je 2024. godine osvojio Oscara za najbolji dokumentarni film.