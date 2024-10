Uragan Milton pustoši Floridu, a sada se kategorizira kao uragan prve kategorije. Dva milijuna domova i tvrtki je bez struje. U okrugu St. Lucie više je smrtnih slučajeva.

Uragan je stigao na Floridu u srijedu oko 20:30 po lokalnom vremenu, blizu mjesta Siesta Key, južno od Tampe, s maksimalnom brzinom vjetra od oko 200 kilometara na sat, javio je CNN.

Trenutak kada je uragan Milton stigao na kopno zabilježio je Kooperativni institut za istraživanje atmosfere.

Latest GRAF model still shows Tampa is in play. Please avoid focusing solely on short-term wobbles, as #Milton can still deviate either north or south of the current forecast track. Stay prepared and monitor official updates closely. #TropicalUpdatepic.twitter.com/n3qOWFgkZ2