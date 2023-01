Šefovi diplomacije Hrvatske i Srbije Goran Grlić Radman i Ivica Dačić dogovorili su u subotu niz koraka koji treba poduzeti za pripremu njihova bilaterlanog susreta čiji je cilj smanjiti razlike u pogledima na prošlost i otvorenim pitanjima kako bi se ostavilo što manje neriješenih problema za buduće generacije.

Goran Grlić Radman i Ivica Dačić sastali su se danas u Subotici u prigodi Velikog prela koje bunjevački Hrvati u Bačkoj svakoga siječnja priređuju od 1879. godine, a kojem ministri nazoče su suradnicima.

"Hrvatskoj jest u interesu pomoć i podrška Srbiji na europskom putu, ali za to moramo razgovarati o onim pitanjima i kriterijima koje treba ispuniti, to je vladavina prava, to su manjinska prava, nestale osobe, procesuiranje ratnih zločina", rekao je Gordan Grlić Radman.

Vučić poručio da Srbiji prijete teške posljedice ako ne prihvati plan za Kosovo

"Mi smatramo da je, bez obzira što sigurno mislimo različito o nekim pitanjima iz naše prošlosti, moramo tražiti načine i mehanizme za suradnju", kazao je Ivica Dačić.

Srbija pod pritiskom Europske unije

"Sastanak koji su imali prije priredbe bio je neformalan susret u opuštenijem ozračju ali s teškim temama na stolu. Teme koje su prevladavale su Domovinski rat, pitanje za koje Hrvatska i Srbija imaju različita stajališta. Složili su se da treba naći zajednički jezik i nešto prvo i konkertno što su uspjeli dogovoriti je da će u ponedjeljak u Zagreb u Ministarstvu branitelja doći predsjednik komisije za pitanje nestalih ovdje iz Repubike Srbije i održati jedan sastanak", rekla je reporterka Dnevnika Nove TV, Marina Bešić Đukarić.

Grlić Radman u Subotici uoči razgovora s Ivicom Dačićem: "Premda je od rata prošlo više od 30 godina, rane su još svježe"

Dodala je da se planiraju oživjeti i formirane komisije za otvorena pitanja između Hrvatske i Srbije i da Hrvatska ima svog predstavnika, ali ga Srbija još treba imenovati. Tek nakon toga, sefovi diplomacija bi trebali krenuti u konkretan rad.

Reporterka je podsjetila da su tadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik Aleksandar Vučić 2016. godine imali slične pokušaje ali se ništa bitno nije dogodilo. Dodala je kako su skeptični i Hrvati, ali i srbijanski mediji oko riješavanja ovog problema.

Plenković otkrio kako bi mogli kazniti one trgovce koji su dizali cijene

"Ono što treba imati na umu jest da je Srbija pod velikim pritiskom međunardone zajednice. Ona želi ući u Europsku uniju, a uvjet joj je da riješi ne samo pitanje Kosova, nego i odnosa sa svojim susjedima, pa tako i s Hrvatskom", zaključila je Marina Bešić Đukarić

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.