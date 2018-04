U pucnjavi koja se rano u nedjelju odgodila u restoranu Waffle House u američkom gradu Nashvilleu ubijene su četiri osobe, a nekoliko je ozlijeđenih.

U ranim jutarnjim satima u nedjelju 29-godišnji Travis Reinking otvorio je vatru u restoranu u Nashvilleu. Netko od prisutnih uspio mu je istrgnuti pušku, pa je Travis pobjegao. Njegov krvavi pohod završio je se četiri ubijene osobe i više ozlijeđenih.

Lokalna policija na svom je Twitter profilu odmah objavila fotografiju osumnjičenog mladića s informacijom da ga traže vezano za slučaj pucnjave u Waffle Houseu.

U objavi su naveli i da je ovaj 29-godišnjak u pohodu odlučio skinuti odjeću, pa sada gradom hoda gol. ''Ako vidite golog dečka da se šeta ulicama, odmah nazovite policiju'', rekao je Don Aaron iz policije u Nashvilleu, javlja Fox News.

Kasnije je policija dobila dojavu da je viđen u obližnjoj šumi te da na sebi nosi crne hlače.

Restoran je objavio priopćenje u kojem izražavaju sućut obiteljima stradalih, ali ne navode detalje događaja.



BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0