VELIKA GALERIJA Ovu grdosiju SAD šalje u Izrael, nedavno je bila i u Splitu

Američki ministar obrane Lloyd Austin objavio je u nedjelju da SAD šalje više bojnih brodova i zrakoplova bliže Izraelu.

Središnje zapovjedništvo SAD-a objavilo je da je među vojnom opremom i najveći nosač zrakoplova na svijetu, USS Gerald R. Ford nazvan po 38. američkom predsjedniku.

"USCENTCOM stands firmly with our Israeli and regional partners to address the risks of any party seeking to expand the conflict," said General Michael

"Erik" Kurilla, Commander, U.S. Central Command.https://t.co/URHNRuPLkV pic.twitter.com/Dgclz8PuwC