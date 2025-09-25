SAD od srijede uvodi sankcije naftnoj industriji: "Platit ćemo visoku cijenu, Srbiju čeka teška zima"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima iz New Yorka i poručio da će Sjedinjene Američke Države od 1. listopada uvesti sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS), upozorivši da zemlju očekuju teški dani i izazovna zima.

"Ne mogu reći da je ovo dobra vijest, iako je bilo očekivano – o tome sam vas već jučer obavijestio. Čini mi se da su Amerikanci prolongirali odluku o sankcijama za samo nekoliko dana, od 27. rujna do 1. listopada", rekao je Vučić novinarima, prenosi RTS.

Naglasio je da će Srbija snositi visoku cijenu budući da su Rusi većinski vlasnici NIS-a.

"Želim da svi naši građani znaju – bili smo krajnje korektni i prema ruskim i prema američkim partnerima. Trudit ćemo se da to ostane tako, ali cijena koju ćemo platiti bit će vrlo visoka", kazao je, dodavši:

"Možda se dogodi neko čudo do 1. listopada. No pred nama je težak period i hladna zima. Učinit ćemo sve da građani imaju grijane domove i da ne brinu oko opskrbe gorivom za automobile i kamione, ali u ostalim segmentima život će postati znatno teži. Situacija se sve više komplicira – od ekonomije pa nadalje. Iako nismo krivi, snosit ćemo posljedice".

Vučić je istaknuo da država aktivno traži rješenja, ali da interes međunarodnih aktera za probleme Srbije gotovo i ne postoji. "Što bih trebao – prijetiti i Rusiji i Americi? Mi smo mala zemlja, to nema smisla. Moj zadatak je da osiguram naftu za narod", poručio je.

Dodao je i kako je Srbija ponudila niz prijedloga za izlaz iz situacije, no nijedan od njih nije prihvaćen. Podsjetio je da su sankcije NIS-u do sada odgađane šest puta, a posljednji put do 26. rujna, prenosi RTS.