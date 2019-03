Sjedinjene američke države nude nagradu od milijun dolara za informaciju o jednom od sinova pokojnog Osame bin Ladena, bivšeg šefa terorističke organizacije Al Qaide.

Hamza bin Laden, sin ubijenog bivšeg terorističkog vođe Al Qaide Osame bin Ladena, uzdiže se prema poziciji novog vođe te islamističke militantne organizacije, a američke vlasti vjeruju da se nalazi negdje blizu pakistansko-afganistanske granice, prenosi BBC.

Posljednjih godina Hamza bin Laden snimio je više videoporuka i audioporuka u kojima sljedbenike poziva na napade na SAD i zapadne saveznike u znak osvete za ubojstvo njegova oca.

Osama bin Laden ubijen je u tajnoj operaciji američkih specijalnih postrojbi u gradu Abbottabadu. Osama bin Laden odgovoran je za terorističke napade na SAD 11. rujna 2001. godine u kojima je poginulo 3000 ljudi.

Za Hamzu bin Ladena vjeruje se da je star oko 30 godina, a službeno je u SAD-u proglašen teroristom prije dvije godine. Pentagon tvrdi da je oženjen za kćer Mohameda Ate, jednog od otmičara putničkih zrakoplova koji su iskorišteni za napade 11. rujna 2001. godine na New York i Washington.

Američke su vlasti nakon akcije u Abbottabadu iz pisama Osame bin Ladena uvidjele da je pokojni teroristički vođa sina Hmazu favorizirao i odgajao ga kao svojeg nasljednika na čelu Al Qaide.

Nagrada od milijun dolara za informaciju o njegovu boravištu dolazi iz fonda "Nagrade za pravdu".

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ