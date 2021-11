Vozač automobila koji se u nedjelju zaletio u božićnu povorku u mjestu Waukeshi u Wisconsinu bit će optužen za najmanje pet ubojstava, a nema dokaza da je riječ o terorizmu, objavila je policija, koja je otkrila i što je prethodilo jezivom pohodu.

Darrell Brooks Jr. zaletio se terencem u božićnu povorku u mjestu Waukeshi u Wisconsinu u nedjelju poslijepodne i ubio pet te ranio 48 ljudi, a uhićen je nedaleko od mjesta gdje se zaletio u povorku.



"Prema našim informacijama, osumnjičeni 39-godišnjak prije počinjenja djela bio je umiješan u obiteljsku svađu", rekao je Daniel Thompson, načelnik lokalne policije, uz napomenu kako ''nema dokaza da je riječ o terorizmu".



Prema sudskoj dokumentaciji, on je već bio optužen još prošle godine za dovođenje druge osobe u opasnost, a početkom ovoga mjeseca i za obiteljsko nasilje.



Poginule osobe bile su u dobi između 52 i 81 godine, a među 48 ozlijeđenih je i čak 18 maloljetnih osoba u dobi između tri i 16 godina. Šestero ih je u kritičnom stanju, javlja abcnews.



U video zapisu objavljenom na društvenim mrežama vidi se crveni terenac dok juri prema stražnjoj strani povorke dok druga snimka pokazuje da je policija pucala na terenac dok je prolazio kroz ulične barijere.



Gradonačelnik Shawn Reilly poručio je: "Moje srce je uz sve one koji su pogođeni ovim besmislenim činom''.