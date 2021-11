Automobil se zaletio u mnoštvo na paradi u Waukeshi u američkoj saveznoj državi Wisconsin pritom ubivši i ozlijedivši više osoba.

Automobil se zaletio na mnoštvo ljudi u paradi u Waukeshi, koji se nalazi 32 kilometara od grada Milwaukeeja. Pet osoba je poginulo, a više od četrdeset je ozlijeđeno nakon što je automobil uletio u paradu, priopćila je policija.

Šef policije Dan Thompson rekao je da je automobil pogodio više od 20 ljudi, uključujući djecu. Potvrdio je da ima preminulih, ali je rekao da neće iznositi detalje dok članovi obitelji ne budu obaviješteni.

Potvrdio je i da su identificirali napadača, piše BBC. Jedan od policajaca rekao je za medije da je djelovao kao da vozač terenca bježi s drugog mjesta događaja kad je naletio na mnoštvo ljudi. Policija je zapucala u automobil kako bi ga zaustavila.

U video zapisu objavljenom na društvenim mrežama vidi se crveno terensko vozilo kako juri prema stražnjoj strani parade. U drugoj se snimci vidi da je policija otvorila vatru na isto vozilo dok je prolazilo kroz ulične barijere.

Video je uznemirujuć!

Graphic video shows a speeding vehicle ram through participants of the Christmas parade in #Waukesha , Wisc. Few details confirmed at this point though the police said they have a person of interest they’re looking into. pic.twitter.com/zKEX1VoC2T



Zapovjednik vatrogasaca Steven Howard rekao je novinarima da je njegov odjel odvezao 11 odraslih i 12 djece u obližnje bolnice nakon incidenta. Gradska policijska uprava kasnije je rekla da će Waukeshine škole biti zatvorene u ponedjeljak.

Gradonačelnik Shawn Reilly u međuvremenu je rekao da je to bilo "traumatično vrijeme za grad". "Moje srce je uz sve one koji su pogođeni ovim besmislenim činom", rekao je.

Corey Montiho je rekao da je plesni tim njegove kćeri udario terenac dok su nastupali.

"Bili su pomponi i cipele i posvuda prolivena topla čokolada. Morao sam ići od jednog zgužvanog tijela do drugog da pronađem svoju kćer", rekao je za lokalne novine.

Lokalne vlasti na Twitteru su potvrdile da bi broj stradalih mogao biti veći, s obzirom da se dio građana sam snašao za prijevoz do bolnice na pružanje liječničke pomoći.

At this time, we can confirm that 5 people are deceased and over 40 are injured. However, these numbers may change as we collect additional information. Many people have self-transported to area hospitals. The Police Department has the person of interest in custody.