Strava u Zadru! 21-godišnjem mladiću netko je oštrim predmetom probio lubanju. Nakon višesatne operacije i sedam dana provedenih u bolnici, mladić je pušten kući. Progovorio je za Dnevnik Nove TV. Ne zna, kaže, tko je napadač, a u potjeru se uključio i otac koji tvrdi da policija o svemu šuti i ništa ne poduzima, ali iz policije to negiraju. Kažu - inspektori rade svoj posao.

Umjesto da se iz uobičajenog noćnog izlaska vrati kući, 21-godišnji Zadranin završio je u bolnici. S teškim tjelesnim ozljedama. Osam dana nakon kobne noći, kaže, sretan je što je uopće živ.

"Jer mi je rekao doktor da mi je milimetar dublje stavi, znači kako me ubo, da mi je milimetar dublje stavio, da bi bio kraj. Da me ne bi Bog spasio više", rekao je reporterki Sanji Jurišić napadnuti 21-godišnjak.

Tvrdi, njegova ekipa i on nisu nikoga zadirkivali, a naguravanje i svađa počeli su kad je netko s mobitela počeo puštati narodnjačku glazbu. Toga se jasno sjeća, ostatka noći baš i ne.

"Ja sam stajao normalno i odjednom mi je netko s leđa došao i ubo me, tako reći, s tim nožem, ne znam čime me ubo. Nisam vidio. Mi smo i malo popili, i sve to u redu, ali ja se ne sjećam tih likova", objasnio je.

Pred kameru Dujo licem ne staje, u strahu od, kaže, eventualnog ponovnog susreta s čovjekom koji mu je zadao ubodnu ranu iznad uha. Roditelji ogorčeni. Napadača na sina otac traži i preko plakata oblijepljenih po cijelom Zadru.

"Kontamn nekog će zapeći savjest. Neku djevojku. Nekog dečka. Pa će mi javiti", izjavio je mladićev otac, Joško Štefanić.

Uvjeren je da policija ne radi svoj posao kako treba, ali to, kaže, ne znači, da na nasilje treba reagirati nasiljem.

"To ne želim. Ja sam to rekao svima. I njegovim prijateljima i svojima. Rekli su mi - 'Joke, brate, što treba napraviti? Idemo.' Rekao sam im - 'nemojte. Nemojte uzimati zakon u svoje ruke'", prepričao je otac.

Policija je razgovor s Dujom obavila danas. Kažu da prije nisu mogli jer Dujo zbog ozljede nije mogao ni govoriti. No, otac je uvjeren policija u ovom slučaju štiti napadača.

"Sve radnje su poduzete, one žurne. A daljnje obavljanje radnji, razgovora i poduzimanje drugih dokaznih radnji i dalje je u tijeku kako bi se i donijela sama odluka o klasifikaciji kaznenog djela", rekla je Ivana Grbin, glasnogovornica PU zadarske.

Dodaje, policija je o incidentu razgovarala s više punoljetnih osoba, a javnost o događaju nije obaviještena jer im je cilj dovršetak kriminalističke istrage te pronalazak i procesuiranje, zasad, nepoznatog počinitelja.

