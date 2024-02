VIDEO Pokrenut opasni val osvete: SAD kaže da je informirao Irak prije napada s velikim brojem žrtava, on im oštro odgovorio

Vjeruje se da su udari samo prvi u višeslojnom odgovoru administracije predsjednika Joea Bidena na napad koji su prošlog vikenda izveli militanti koje podržava Iran.

"Naš odgovor započeo je danas. Nastavit će se u vrijeme i na mjestima po našem izboru", poručio je američki predsjednik Biden. "Sjedinjene Države ne žele sukob na Bliskom istoku ili bilo gdje drugdje u svijetu. No, neka svi oni koji nam žele nauditi znaju ovo: ako naudite Amerikancu, mi ćemo odgovoriti", dodao je.

Američka vojska je u priopćenju rekla da je pogodila mete poput zapovjednih i kontrolnih centara, objekata za skladištenje raketa, projektila i bespilotnih letjelica i objekata za logistiku te lanca opskrbe streljivom. U napadima je pogođeno više od 85 meta, rekla je američka vojska.

Američka meta bile su snage Kudsa, ogranka IRGC-a za vojnu špijunažu i paravojsku koji snažno utječe na Iranu savezničke milicije diljem Bliskog istoka, od Libanona do Iraka, Jemena i Sirije.

Sirijski državni mediji objavili su u petak da je "američka agresija" na mjesta u pustinjskim područjima i na sirijsko-iračkoj granici rezultirala brojnim žrtvama i ozljedama.

SAD smatra da je dron, koji je u Jordanu ubio troje američkih vojnika i ranio više od 40, izradio Iran, rekli su američki dužnosnici za Reuters. Sjedinjene Države procijenile su da je bespilotnu letjelicu koja je ubila trojicu vojnika i ranila više od 40 ljudi izradio Iran, rekli su američki dužnosnici za Reuters.

