Američki predsjednik Donald Trump i ovaj vikend provodi na svom imanju na Floridi. Dok igra golf, u više zemalja se prosvjedovalo protiv Trumpa i njegovih suradnika. Jedan od prosvjeda održan je u Danskoj zbog vruće teme - Grenlanda.

Dopisnik Al Jazeere Ivica Puljić iz Washingtona je za Dnevnik Nove TV komentirao najnoviji razvoj situacije u Bijeloj kući.

Puljić je kazao da se prema najnovijoj anketi Wall Street Journala 68 posto Amerikanaca snažno protivi Trumpovoj ideji da pripoji Grenland. "Ogromna većina se ne slaže, a oni koji se i slažu zapravo ne znaju gdje je Grenland". Amerikanci se posebno protive Trumpovoj ideji da vojno zauzme Grenland.

Postavlja se pitanje je li Amerika više siguran partner u međunarodnim odnosima. Puljić navodi da Amerikance više zanima što je s NATO-om.

Osvrnuo se i na činjenicu da je Trumpova administracija, neželjena i nepozvana, posjetila Grenland. "To je otprilike kao kada vam dođe neka tetka koju niste vidjeli 20 godina. Nepozvana, nenajavljena dođe s nekoliko torbi i onda se odjednom ničim izazvan pojavi i tetak i kaže da je sada on gazda u vašoj kući. Većina Amerikanaca tako gleda na ovu situaciju", objasnio je Puljić.

Puljić naglašava da Amerikanci nisu pretjerano zadovoljni ni novim promjenama u Bijeloj kući, a navodi da su se one dogodile prebrzo. Puno ljudi gubi poslove i ljudi su nezadovoljni. "Ankete kažu, i to Gallupova - kojoj zaista treba vjerovati, da 43 posto Amerikanaca podržava Trumpa i njegovu politiku, čime se on vratio na svoj vrlo loš rejting iz svog prvog predsjedničkog mandata".

Iako Trumpova opozicija nije glasna, za 5. travnja su zakazani prosvjedi u velikim američkim gradovima u kojima će stotine tisuća prosvjednika iskazati nezadovoljstvo.

"Opozicija se vidi kroz sitne stvari kako ljudi govore i kako su nezadovoljni. Imate slučajeve da su ljudi više nezadovoljni Elonom Muskom koji je kao nekakva batina koju Trump koristi i kojom udara sve i usput sve polupa", rekao je Puljić te ispričao da ljudi iz revolta prema Musku pale Tesline automobile.

"Ja sam jučer ispred sebe vidio jedan Teslin automobil na kojem ima naljepnica: 'Ja jesam vlasnik Tesle, ali ne podržavam Elona Muska', jer se ljudi boje za svoju imovinu.

Zbog rastućeg nezadovoljstva i najavljenih prosvjeda, Puljić očekuje da će se u skorije vrijeme dogoditi nešto veliko. "Trump ima trenutno nizak rejting, a to su uglavnom republikanci i bijeli muškarci", zaključio je.