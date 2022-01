Kako bi se sačuvala priroda, od danas je zabranjena lagana plastika i može se koristiti samo teška, da je vjetar ne bi raznosio u prirodu.

Od danas se zabranjuje lagana plastika kako bi se spriječilo njezino zagađenje prirode.

"Plastične vrećice za nošenje koje su deblje od 50 mikrometara i koje se mogu upotrebljavati više puta i dalje se mogu koristiti i prodavati, jer višekratno korištenje doprinosi sprječavanju nastanka otpada", objavilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

"One koje dobivamo kad izlazimo iz dućana te od 15 do 50 mikrona i te se zabranjuju. Ostaju one vrlo tanke za voće i povrće", rekla je Petra Andrić iz Greenpeacea.

Ipak, neki se plastičnih vrećica ne planiraju samo tako odreći.

"Ja ću ih nositi i dalje jer roba ne može u džepovima stajati. Ova vrećica služi za robu ja ne mogu nekom pet kila u džepove staviti", rekao je Đoni, prodavač na zagrebačkoj tržnici Dolac.

Opasnost koja posebno prijeti u novogodišnjoj noći: "Ozljede znaju biti jako traumatične i ostaviti dugotrajne posljedice"

Čelnik WHO-a poručio: U 2022. godini možemo pobijediti koronu, ali uz jedan važan uvjet

Zbog korištenja plastike za prijenos hrane, u prosjeku pojedemo pet grama plastike na tjedan. Osim za ljude, ona može biti opasna i za okoliš.

"Ona lako poleti, odleti u nacionalni park. lako je voda odnese vrlo daleko, ona dođe doslovno u sva staništa gdje životinje žive, a onda nam se naravno vraća nazad", rekao je Petar Oman, predsjednik Udruge "Prijatelji životinja".

Osim što se i sami punimo plastikom, u plastici nam je i sva hrana, pa ćemo plastikom puniti platnene vrećice.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr