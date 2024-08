Ukrajina je u napadu dronovima na ruski teritorij u subotu pogodila skladište streljiva u oblasti Voronjež, izvijestili su mediji.

Meta je bilo skladište kod manjeg grada Ostrogošska, oko 100 kilometara od grada Voronježa, javio je neovisni internetski portal Astra.

Drone Attack Triggers Ammunition Depot Explosion in Voronezh Region



An ammunition depot in Ostrogozhsk, located in Russia’s Voronezh region, caught fire and detonated after a drone attack. The incident was confirmed by the regional governor.



