Nakon ukrajinskog napada u četvrtak na trajekt prepun goriva u ruskoj luci Kavkaz, u južnoj oblasti Krasnodor, izbio je požar, izvijestile su lokalne vlasti. Trenutno se procijenjuju razmjeri požara i utvrđuje ima li žrtava.

Nekoliko ruskih medija je objavilo snimke i fotografije mjesta događaja koje prikazuju plamen i gusti dim koji se diže iz luke. Ranije u četvrtak je predsjednik Vladimir Putin optužio Ukrajinu za pokušaj napada na rusku nuklearnu centralu u Kursku i rekao da je o tome obavještena Međunarodna agencija za atomsku energiju.

Aleksej Smirnov, vršitelj dužnosti guvernera Kurska, priopćio je da je nuklearka s četiri sovjetska reaktora RBMK-1000 "stabilna".

Ukrajina je probila rusku granicu u regiji Kursk 6. kolovoza u pokušaju da prisili Moskvu da preusmjeri svoje vojnike s drugih bojišnica, premda su ruske snage nastavile napredovati u istočnoj Ukrajini posljednjih dana.

Od tada se na 30 kilometara od nuklearne centrale vode žestoke borbe. Ruske snage pokušavaju sa svog teritorija otjerati ukrajinske vojnike koji pak pokušavaju konsolidirati stanje na terenu i proširiti zauzeti teritorij.

