Pokušao srušiti biciklistički rekord od Lisabona do Vladivostoka: Rusi ga uhitili, osudili i pustili na slobodu

Ruski sud u četvrtak je oslobodio francuskog biciklista, zatočenog u Rusiji od rujna, nakon što ga je proglasio krivim za ilegalni prelazak ruske granice, izvijestila je ruska državna novinska agencija RIA.

Sud na ruskom Dalekom istoku oslobodio je Sofianea Sehilija, francuskog državljanina koji sebe opisuje kao "ultraizdržljivog trkača i avanturističkog biciklista", te oslobodio od plaćanja kazne od 50. 000 rubalja (približno 530 eura), izvijestila je RIA.

Francuski list Le Monde izvijestio je u rujnu da je Sehili uhićen nakon što je dva puta pokušao prijeći rusku granicu iz Kine pokušavajući oboriti svjetski rekord za najbrži biciklistički prelazak euroazijskog kopna, od Lisabona do Vladivostoka.

Sud u pograničnom Primorskom kraju (ruski Daleki istok), "proglasio je Sofianea Sehilija krivim" i osudio ga na "novčanu kaznu od 50.000 rubalja" (otprilike 530 eura), citirala je agencija sutkinju Irinu Billé. S obzirom na vrijeme provedeno u pritvoru, 44-godišnji biciklist oslobođen je plaćanja kazne i pušten u sudnicu, prema istom izvoru.

Optužen za "ilegalni prelazak granice" u Rusiju, Sehili se suočio s do dvije godine zatvora.

Uhićen je početkom rujna na ruskom Dalekom istoku, što je trebala biti posljednja etapa njegovog svjetskog rekorda u prelasku Euroazije biciklom, a od tada je u pritvoru čekajući suđenje.

Francuski biciklist namjeravao je biciklom ući u Rusiju iz Kine preko graničnog prijelaza koji se mogao prijeći samo vlakom ili autobusom, prema riječima Vladimira Naidinea, dužnosnika komisije za kontrolu javnih zatvora. Međutim, korištenje ovih prijevoznih sredstava poništilo bi njegov rekord nakon više od 60 dana i tisuća kilometara napora.

Sofiane Sehili Foto: Afp

Biciklist je napustio Lisabon početkom srpnja i planirao je prijeći 17 zemalja prije dolaska u Vladivostok, na ruskom Dalekom istoku, početkom rujna.

Njegova partnerica, Fanny Bensussan, rekla je u rujnu za francuski kanal France 3 Occitanie da je biciklist odlučio predati se carinicima, uvjeren da će ga ipak pustiti na biciklu, ali je uhićen. "Razmišljao je samo o svom sportskom postignuću", objasnila je.

Bivši suradnik kulturnog časopisa Télérama, Sofiane Sehili, specijaliziran je za ultrabiciklizam, koji uključuje utrke duge stotine ili tisuće kilometara.

Nekoliko zapadnih državljana uhićeno je u Rusiji od početka velike ofenzive u Ukrajini 2022. godine, a diplomatski odnosi između Pariza i Moskve su hladni.