Ruski borbeni zrakoplov SU-34 srušio se u regiji Brjansk na granici s Ukrajinom, javila je ruska agencija TASS pozivajući se na hitne službe, što je drugi takav incident u subotu nakon pada helikoptera u toj regiji koji je, kako se čini, srušen.

Ranije je ruska agencija TASS, pozivajući se na dužnosnika hitnih službi, rekla da se prema prvim informacija helikopter zapalio prije nego što se srušio blizu lokacije Klinci, 40 kilometara od granice.

