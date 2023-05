Dva ruska pilota poginula su u petak nakon što se ruski vojni helikopter Mi-28 srušio na anektiranom poluotoku Krimu, izvijestile su ruske novinske agencije pozivajući se na ministarstvo obrane.

Ministarstvo obrane priopćilo je kako se čini da je uzrok nesreće kvar opreme, izvijestila je novinska agencija TASS, prenosi Reuters.

Nesreća se dogodila u 15:42 sati po lokalnom vremenu tijekom trenažnog leta, a helikopter je letio bez oružja, navodi se u priopćenju ministarstva obrane.

Pokrenuta je istraga kako bi se ustanovio uzrok nesreće kod Džankoja na sjeveru Krima.

