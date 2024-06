VIDEO Otkrio previše: Britanskog ministra Camerona prevarili ruski šaljivci

Ruski šaljivci koji često ciljaju osobe zanimljive ruskoj državi u srijedu su objavili snimku videopoziva s britanskim ministrom vanjskih poslova Davidom Cameronom u kojem su ga uvjerili da razgovara s bivšim ukrajinskim predsjednikom.

Petro Porošenko Foto: Afp

Britansko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je ranije ovaj mjesec da je Cameron održao video poziv s nekim tko se predstavio kao bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko prije nego što je shvatio da je žrtva prijevare. Poziv u trajanju od 15-ak minuta u kojem se Camerona može vidjeti kako negdje vani razgovara mobitelom, odjeven u neformalnu odjeću, djelo je ruskih šaljivaca koji koriste nadimke Vovan i Lexus.

Full video prank with British Foreign Secretary David Cameron



We spoke with the British Foreign Minister on behalf of Petro Poroshenko. Moreover, Petro caught Cameron right on the street and, after a nervous search for a convenient place, he settled right against the wall.… pic.twitter.com/SfY4m3rKZv