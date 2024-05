VIDEO Rusi brutalno napali Ukrajinu dronovima

Ruske bespilotne letjelice pogodile su rano u srijedu energetska postrojenja te prekinule opskrbu električnom energijom u nekim dijelovima Sumske oblasti na sjeveru Ukrajine, rekli su dužnosnici.

Oblasne vlasti su u objavi na komunikacijskoj platformi Telegram rekle da su dronovi pogodili gradove Šostku i Konotop, sjeveroistočno od Kijeva te u blizini granice s Rusijom. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo je oborilo sedam bespilotnih letjelica korištenih u napadu, prema regionalnim vlastima.

Ukrajinska vojska je rekla da je oborila 24 drona koje je Rusija lansirala u noćnom napadu na pet drugih regija na jugu i istoku zemlje.

Hitne službe rade na tome da ponovno uspostave opskrbu električnom energijom, što im je uspjelo u trima okruzima u srijedu ujutro.

In the early hours of May 22, Russia attacked the energy infrastructure in #Sumy oblast with shahed drones, causing blackout in the cities of #Shostka and #Konotop. Power has been restored in Sumy, Romny, and Okhtyrka raions. pic.twitter.com/YCNMhP7S80