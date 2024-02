Satelitske snimke otkrile nove građevine u bazi plaćeničke vojske: Posljednjih mjeseci kruže oglasi za novačenje...

Nove satelitske snimke otkrivaju građevinske radove u bivšoj bazi grupe Wagner, ruske privatne paravojne organizacije, u međunarodnoj zračnoj luci Modibo Keita u Maliju. Fotografije visoke rezolucije koje je dobio pokazuju prvu detaljnu sliku ovog mjesta od smrti vođe Wagner grupe Jevgenija Prigožina u kolovozu 2023.

Od tada je funkcije ove organizacije preuzelo rusko Ministarstvo obrane. Ostaci Wagner grupe sada navodno djeluju kao ruski "ekspedicijski korpus".

Kada je umro, Prigožinova smrt potaknula je nagađanja o budućnosti ruskog utjecaja i vojne prisutnosti u Africi. Godinama je Wagner grupa igrala ključnu ulogu u podupiranju srodnih režima diljem kontinenta, dok je profitirala od aranžmana kao što su koncesije za rudarenje i sječu.

Pročitajte i ovo zastrašivanje i teror Otkriveno što zapravo rade plaćenici Wagnera: "Putinu je to jako važno, proganja ga paranoja..."

Satelitske snimke od 26. veljače, koje je dobio Sky News, sugeriraju da je Rusija i dalje predana razvoju svoje prisutnosti u Maliju. Na njima je prikazano mjesto Wagnerove bivše baze u međunarodnoj zračnoj luci Modibo Keita, glavnoj zračnoj luci Malija koja se nalazi otprilike 15 km od glavnog grada Bamaka. Prema fotografijama, čini se da su posljednjih mjeseci dovršene nove zgrade i ceste, veliko područje je raščišćeno, a iskapanja su počela na dva područja.

Pregledavajući slike, obrambena obavještajna agencija Janes izjavila je da dvije veće nove građevine nalikuju mogućoj novoj upravnoj zgradi i obloženom skladišnom prostoru.

Osim što pokazuju izgradnju na ovom mjestu, slike sugeriraju i da je znatno aktivnije nego što se činilo u prošlosti. Prisutno je više od 40 vozila različitih veličina, dok ih je u srpnju bilo tek nekoliko.

Pročitajte i ovo Treniraju ih Wagnerovci Putin gradi svoju vlastitu privatnu vojsku: Sačinjena je od huligana koji će biti bogato nagrađeni za svoje sudjelovanje u ratu

Širenje i povećana aktivnost na ovom mjestu sugeriraju da Prigožinova smrt i naknadna reorganizacija operacija Wagner grupe nisu umrtvili interes ruske vlade za održavanje prisutnosti u Maliju i široj regiji.

Proteklih mjeseci Telegramom su kružili oglasi za novačenje za ruski Afrički korpus, hvaleći se "visokim plaćama, besplatnom medicinskom skrbi" i "službama pod vodstvom kompetentnih zapovjednika".

#Russia's "Africa Corps" launches its recruitment campaign on #Telegram. They are looking for people with combat experience. They promise :

- high pay (in foreign currency while abroad)

- service under the guidance of competent commanders

- medical care and social benefits pic.twitter.com/biZpcYSrKr