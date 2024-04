VIDEO Ukrajina dronovima pogodila rusku rafineriju nafte: "10 letjelica je izazvalo velik požar"

Rafinerija nafte u Slavjansku u ruskoj regiji Krasnodaru bila je prisiljena obustaviti neke operacije nakon što je oštećena u napadu ukrajinskih dronova, citirala je u subotu državna novinska agencija TASS izjavu uprave rafinerije.

Na nekim mjestima u pozadini bojišnice Ukrajina je sustavno gađala objekte ruske energetske infrastrukture - unatoč tome što SAD zahtijeva da to ne čini - u pokušaju da poremeti rusko gospodarstvo, a time i njezinu sposobnost da financira svoje ratne napore.

At night, there was an attack on the bitumen plant and oil refinery in Slavyansk-na-Kubani, Russia.

Local residents report, presumably, seven strikes in the area of the Slavyansk bitumen plant. There is also information about an attack on the Ilysky oil refinery. pic.twitter.com/dJ7HwxwHan