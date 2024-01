Ukrajinski dron zadao novi udarac Rusiji: Gori skladište nafte nedaleko od Moskve

Ukrajinski dron pogodio je rusko spremiše nafte u Brjanskoj oblasti, jugozapadno od Moskve. Ruski sustavi za elektroničko ratovanje uspjeli su zaglaviti bespilotnu letjelicu, no streljivo je palo na skladište i izazvalo požar.

"Ukrajinski teroristi pokušali su napasti objekte u gradu Klintsi, koristeći bespilotnu letjelicu. Dron s fiksnim krilima bio je ometen sustavima elektroničkog ratovanja ruskog Ministarstva obrane. Međutim, streljivo je palo na skladište nafte Klintsi tijekom uništavanja zračne mete", napisao je na Bogomaz na svom Telegramu.

🔥 In the #Bryansk region, after the #drone arrival, a powerful fire broke out at #Russian oil depot pic.twitter.com/9C34hN8EPN