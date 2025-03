Oglasio se Zelenski nakon razgovora Putina i Trumpa: "Europa mora biti za pregovaračkim stolom"

Dok se o budućnosti njegove zemlje raspravlja bez njega od strane vođa Rusije i SAD-a, Volodimir Zelenski je bio u Finskoj, nastavljajući posjete saveznicima koje je započeo u ranim danima rata.

Volodimir Zelenski u posjetu Finskoj Foto: Afp

Ponovio je da je potrebno uključiti Europu u razgovore o Ukrajini.

"Europa mora biti za pregovaračkim stolom, a sve što se tiče europske sigurnosti treba odlučivati zajedno s Europom," rekao je.

Putovao je sa svojom suprugom, ukrajinskom prvom damom Olenom, a predsjednik je izjavio da su razgovori bili usredotočeni na obrambenu potporu, ulaganja u proizvodnju ukrajinskog oružja i europsku integraciju Kijeva, javlja Sky News.

Together with the First Lady @ZelenskaUA, I am on an official visit to our friends and principled allies—Finland.



Meetings will be held with President Alexander Stubb and First Lady Suzanne Innes-Stubb, Speaker Jussi Halla-aho and members of Parliament, Prime Minister Petteri… pic.twitter.com/3zRtvxn5o1