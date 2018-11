Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Mass kazao je da je incident dokaz da je "ruska aneksija Krima sigurnosni problem za sve u Europi". Ponovno je pozvao Rusiju da oslobodi ukrajinske mornare te apelirao na obje strane da smire napetosti.

Nije isključeno da će Europska unija uvesti nove sankcije zbog napetosti na moru kod Krima i o tome bi se trebalo raspravljati u prosincu, kazala je u utorak austrijska ministrica vanjskih poslova Karin Kneissl, čija zemlja predsjeda EU-om.

"Kada je riječ o dodatnim sankcijama, to će se tek utvrditi. Imamo uskoro u prosincu zajednički sastanak", kazala je Kneissl nakon sastanka u Berlinu s njemačkim kolegom Heikom Massom.

"Sve će ovisiti o postupcima dviju sukobljenih strana. No to će se morati razmotriti", dodala je, napomenuvši da se trenutačno ne može znati koja strana govori istinu. Mass je naglasio da je incident dokaz da je "ruska aneksija Krima sigurnosni problem za sve u Europi".

Ponovno je pozvao Rusiju da oslobodi ukrajinske mornare te apelirao na obje strane da smire napetosti.

Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je u telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom na umjerenost i suzdržanost u svezi s najnovijim sukobom u području Kerčkih vrata između Azovskog i Crnog mora, priopćio je danas glasnogovornik njemačke vlade Steffen Seibert.

Njemačka ministrica obrane Ursula von der Leyen pozvala je Rusiju da oslobodi zatočene ukrajinske mornare, zatočene tijekom vikenda, te je istaknula kako obje strane moraju pokazati da nastoje smiriti situaciju.

Von der Leyen je, govoreći na berlinskoj sigurnosnoj konferenciji, kazala kako okolnosti još nisu u potpunosti jasne, no da je od iznimne važnosti izbjeći da situacija izmakne kontroli.

"To je pitanje poštivanja teritorijalnog integriteta i volje da razmirice ne eskaliraju", rekla je Von der Leyen dodavši da je Moskva proteklih godina kršila ta načela te da u postojećoj situaciji obje strane, Rusija i Ukrajina, moraju pokazati da aktivno doprinose smirivanju napetosti.

Podsjetimo, Rusija je 2014. anektirala Krim, na kojemu se nalazi velika ruska pomorska baza, nakon što je Ukrajina smijenila svog proruski orijentiranog predsjednika, nakon masovnih prosvjeda kojima su se tražile bliže veze Ukrajine sa zapadnim zemljama.

Nakon aneksije Rusija je sagradila dugačak most koji povezuje taj poluotok s južnom Rusijom i premošćuje Kerčka vrata, uski vodeni prolaz koji vodi od Crnog mora do Azovskoga mora, gdje se nalaze dvije ukrajinske važne luke.

Međusobni sporazum daje i Rusiji i Ukrajini pravo korištenja Azovskog mora, koje leži između njih i povezano je uskim Kerčkim vratima s Crnim morem.

Ruski pogranični brodovi zaplijenili su u nedjelju dva manja broda ukrajinske mornarice i tegljač nakon što su otvorili vatru i ranili nekoliko ukrajinskih mornara, što je najozbiljniji sukob između Moskve i Kijeva zadnjih godina.

Moskva je prije toga zapriječila prolaz kroz Kerčka vrata pored anektiranog Krima kako bi spriječila da brodovi iz Crnog uđu u Azovsko more te kazala da je mala flotila ignorirala upozorenja da se zaustavi i izvodila opasne manevre.

Rusija je u napadu na ukrajinska plovila zatočila 24 mornara, od kojih su trojica ranjena.

Prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila za Dnevnik Nove TV ocijenio je kako je teško govoriti o početku oružanog sukoba te rekao da ne očekuje eskalaciju u odnosima EU-a i Rusije.

Prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila za Dnevnik Nove TV ocijenio je kako je teško govoriti o početku oružanog sukoba te rekao da ne očekuje eskalaciju u odnosima EU-a i Rusije.

"Ukrajina je proglasila izvanredno stanje, a to izvanredno stanje vodi prema porastu krize. Vijeće sigurnosti također je zatražilo sjednicu te će se izjasniti o tome. Svi su se europski čelnici izjasnili. U ovom trenutku to jest ozbiljna kriza, no vrlo je teško govoriti da se radi o početku nekog oružanog sukoba između dviju država. I Rusiji i Ukrajini odgovaraju incidenti takve vrste, ali sigurno ne i oružani sukob", smatra Cvrtila.