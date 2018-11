Ukrajinska mornarica tvrda da je Rusija otvorila vatru na ukrajinske brodove u Crnom moru.

Jedno ukrajinsko plovilo je pogođeno te je par članova posade ozlijeđeno, tvrdi ukrajinska mornarica.

Do paljbe je došlo dan nakon što je došlo do podizanja tenzija u blizini obale Krima, izviještava Sky News.

Naime, ruske su snage spriječile tri ukrajinska plovila od ulazska u Azovsko more tako što im je na put, ispod mosta kojeg kontrolira Rusija, stavila velik teretnjak.

More info about today’s naval incident in #Kerch Strait between naval vessels of #Russia & #Ukraine: https://t.co/zgJsUfcXrH pic.twitter.com/iX79cdTbEV