Zapovjednik ruske Crnomorske flote ubijen je u eksploziji bombe u Krimu. Mikhail Razvozhayev, moskovski guverner okupiranog poluotoka, izjavio je da je vojni časnik bio u automobilu koji je eksplodirao na ulici u gradu Sevastopolju u srijedu ujutro.

Žrtva je identificirana kao Valery Trankovsky, kapetan 1. ranga u floti, prema Telegram kanalu Baza, za koji se tvrdi da ima veze s ruskim obavještajnim službama.

Ubojstvo je izvela Sigurnosna služba Ukrajine (SBU), rekao je anonimni izvor iz agencije za Kyiv Independent. Izvor je Trankovskog opisao kao "ratnog zločinca koji je naredio lansiranje krstarećih raketa s Crnog mora na civilne ciljeve u Ukrajini".

Rusko osoblje za hitne intervencije stiglo je na mjesto događaja oko 10 sati po lokalnom vremenu, šest minuta nakon eksplozije, ali je žrtva ubrzo podlegla ozljedama.

Ruski medij Mash izvijestio je da je Trankovsky bio pod nadzorom oko tjedan dana te da je improvizirana eksplozivna naprava postavljena ispod automobila vozača i detonirana daljinski. Na društvenim mrežama objavljene su snimke koje prikazuju posljedice eksplozije, s prolaznicima okupljenima oko uništenog vozila.

Crimean Telegram channels report that a vehicle was blown up in Russian-occupied Sevastopol. Allegedly, a captain of the 1st rank of the Russian Black Sea Fleet was in the car. He was killed.



According to media reports, a car with an improvised explosive device flew into the… pic.twitter.com/LSYcbhY1f2