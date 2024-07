Borba s ilegalnim kampistima na moru: "Pričaju svakakve priče da su tek došli, da nisu spavali..."

U Istri su sve veći problem ilegalni kampisti. Zauzimaju prve redove do mora, prisvajaju obalu od sjevera do juga i noće besplatno.

U lovu onih koji vole kampirati na divlje, s umaškim komunalcima bio je tim Dnevnika Nove TV u Puli.

"Gospodine Eduardo, znate da ne smijete ovako spavati ovdje? Prekršaj ste napravili. Kazna za to je 200 eura po osobi", rekli su komunalci.

"Kažu da je zabranjeno spavati i odmoriti u vozilu. Nismo znali za to, ne znamo ni je li to istina i sada njima moram dati novac", rekao je Eduardo iz Italije. Odmah se uhvatio novčanika pa mu je kazna prepolovljena.

Njegovi prvi susjedi na parkingu, koji su se pokušali pritajiti, prošli su još gore. Kao suvenir iz Hrvatske nose dvije kazne po 200 eura.

Kampiranje je dopušteno samo unutar kampova ili registriranih kamp odmorišta. Sve ostalo je kažnjivo.

"Kazne su od 200 do 1300 eura po osobi. To vam je po zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Prvih godina kad smo počeli je bilo puno više, sad je puno manje, ali opet se nađe", rekao je Denis Bek, komunalni redar.

Nađu se, i to svaki dan na istim pozicijama. Najpopularnije su one uz more, top destinacije za noć pod zvijezdama. I još, ako vam komunalci ne pokucaju na vrata, besplatno je.

Nema samo Istra problem s ilegalnim kampistima. Ima ih po cijeloj obali, najviše ljeti, od Savudrije do Dubrovnika.

"Radimo od šest do devet, radimo taj posao jer tada ljudi spavaju. Ako dođemo u 8 već pričaju svakakve priče da su tek došli, da nisu spavali i tako. Ali imamo mi naše metode kako skužit jesu li oni došli sada ili spavaju cijelu noć tu", rekla je Andrea Končar, komunalni redar.

