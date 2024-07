Kako stranke ratuju na krilima rata u Ukrajini: Tko su ruski igrači i ruski agenti?

Gong je predstavio analizu Facebook stranica hrvatskih stranaka od početka rata u Ukrajini prema kojoj HDZ prednjači u optužbama da su mu politički suparnici pod ruskim utjecajem, a oporba ističe da HDZ to koristi kao izliku da izbjegne kritike za korupcijske afere.

U Gongu ističu da rezultati ankete ukazuju da HDZ već dulje od dvije godine prikazuje opoziciju kao antizapadnjačkog, anti-EU, antihrvatskog te antiukrajinskog aktera, koji svjesno ili nesvjesno radi za interese Rusije te koji će svojim idejama i politikama izolirati Hrvatsku na međunarodnoj političkoj sceni. U čak 120 objava na službenim Facebook stranicama HDZ-a, oporba je nazivana “ruskim igračima”, “ruskim agentima”, “putinofilima” te “rusofilima”, ističu u Gongu.

Pročitajte i ovo Razotkrili ih Gong: "Facebook i Instagram uklonili su 150 lažnih profila povezanih s Mladeži HDZ-a"

Napominju i da su SDP, Možemo, MOST, Domovinski pokret te Pravo i pravda imali daleko manju količinu objava koje koriste rusku invaziju kao sredstvo političkog obračuna. No, referiranjem na rusku invaziju ili optužuju HDZ da koristi Ukrajinu kao izliku da izbjegne kritike za svoje korupcijske afere (SDP, Možemo, MOST) ili promiču antiglobalističke i suverenističke pozicije (Domovinski pokret i Pravo i pravda), ističe se u analizi te organizacije civilnog društva.

Pročitajte i ovo FINANCIRA GA MAJKA Dnevnik Nove TV bio je na otoku Prviću gdje je Bartulica kupio kuću, evo što kažu njegovi susjedi

''U vrijeme velikih sukoba poput rata u Ukrajini, koji je značajno zaoštrio međunarodne odnose na globalnoj razini, raste svijest o nužnosti jačanja zaštite integriteta izbora zbog sve većih mogućnosti stranog uplitanja. Ipak, strah od stranog uplitanja u izbore može rezultirati i time da se teza o “ruskim igračima” koristi kao izraz netrpeljivosti prema političkim suparnicima'', ističu u Gongu.

Zaključuju i da rezultati analize, koja je obuhvatila period od 24. veljače 2022. do 16. srpnja 2024., pokazuju kako je u hrvatskoj političkoj sceni, i to prvenstveno od vladajuće stranke, itekako prisutna tendencija optuživanja političkih suparnika kao “ruskih agenta” i “ruskih igrača”, koji rade suprotno europskim, zapadnjačkim i hrvatskim interesima.