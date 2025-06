Za 1000 dolara trebao je obojiti zid: Umalo je postao bombaš samoubojica

Ukrajinac Oleh pronašao je posao putem Telegram kanala na kojem su se nudili jednodnevni i dodatni poslovi. Zvučalo je poprilično jednostavno: autobusom otputovati iz svojeg doma u istočnoj Ukrajini u grad Rivne na zapadu zemlje, uzeti ruksak s kanisterom boje i poprskati zid lokalne policijske zgrade.

Dakako, trebalo je biti i dovoljno brz da se pobjegne s mjesta vandalizma, ali ponuđenih 1000 dolara bio je jako dobar novac za nešto što će mu uzeti jedno prijepodne.

No, kad je tog snježnog veljačkog jutra otvorio torbu ispred policijske postaje u Rivneu imao je što vidjeti. Umjesto kanistera s bojom u torbi je bilo nešto što je podsjećalo na bombu iz kućne radinosti, s izbočenim žicama i pričvršćenim mobitelom što je očito trebao biti detonator koji bi se aktivirao nakon poziva.

SBU agenti u akciji hvatanja ruskog doušnika - 11 Foto: AP via Guliver

Da je bomba eksplodirala, Oleh bi bio nesvjesni bombaš samoubojica, što je dio opakog novog trenda napada unutar Ukrajine za koji ukrajinska obavještajna služba SBU tvrdi da ih organiziraju obavještajni časnici Rusije koristeći lokalne privremene regrute. Izvori iz ukrajinske policije tvrde da je bilo već više desetaka ovakvih napada u kojima su počinitelji ozlijeđeni il ubijeni.

Sve počelo prošlog proljeća

Ruske diverzantske akcije unutar Ukrajine započele su prošlog proljeća, rekao je glasnogovornik SBU-a Artem Dekhtiarenko za Guardian. Ispočetka radilo se o podmetanjima požara na vojna vozila, regrutne urede i poštu, a napadi su bili usmjereni na zapadni dio zemlje koji je daleko od fronta.

Ukrajincima, često tinejdžerima, "poslodavci" su nudili novac putem Telegrama za izvođenje napada, koristeći mješavinu mamaca i ucjene kako bi privukli svoje regrute.

Izvođači "radova" potom su morali svojim naručiteljima snimiti požar s mobitelima i poslati snimku kao dokaz da su zadatak izvršili. Te snimke su zatim dobile novi život na Telegram kanalima gdje su služile kao propagandni dokaz da je Ukrajincima dosta rata i novačenja, a što je doprinjelo društvenoj napetosti unutar zemlje koja je vodila tešku raspravu baš oko teme regrutacije.

SBU agenti u akciji hvatanja ruskog doušnika - 9 Foto: AP via Guliver

Riječ je o dijelu tajnog rata u sjeni koji je bijesnio paralelno sa sukobima na bojišnici. Krajem 2024. Rusija se očito odlučila na veliku eskalaciju, prešavši s jednostavnih paleži u Ukrajini na bombaške napade koji više podsjećaju na taktiku terorističkih skupina. "Počeli su masovno regrutirati Ukrajince za postavljanje bombi: u automobile, u blizini regrutacijskih ureda, u blizini policijskih uprava i tako dalje“, rekao je Dekhtiarenko.

SBU vjeruje da Rusija regrutira čitavu mrežu Ukrajinaca pri čemu jedna osoba izrađuje ekplozivnu napravu i ostavlja je na dogovoreno mjesto. Druga osoba je zatim preuzima ne znajući uopće što točno preuzima. Na ovakav način ruski agenti mogu izazvati ekplozije duboko u ukrajinskom teritoriju bez potrebe da nogom kroče u zemlju.

SBU tvrdi da je od početka 2024. pritvorio više od 700 ljudi zbog sabotaže, podmetanja požara ili terorizma. Mnogi su nezaposleni ili im je potreban novac za liječenje ovisnosti, ali otprilike četvrtina njih su tinejdžeri, a najmlađa do sada je 11-godišnja djevojčica iz Odeske regije.

SBU agenti u akciji hvatanja ruskog doušnika - 8 Foto: AP via Guliver

"U nekim slučajevima unajmljeni Ukrajinci ne samo da postavljaju bombu, već nesvjesno igraju ulogu bombaša samoubojice. Rusi ih dižu u zrak, svoje vlastite regrute, to postaje uobičajena praksa", rekao je Dekhtiarenko.

Kako je Oleh vrbovan

Oleh, 19-godišnjak i nezaposlen, očajnički je trebao novac. "Sjedio sam kod kuće i uglavnom ništa nisam radio", kaže on o posljednje tri godine otkako je napustio školu.

Prošle godine postao je otac i sada je imao bebu koju je morao uzdržavati. Stoga je provodio puno vremena na raznim Telegram kanalima s temom "rad u Ukrajini", tražeći brzu zaradu. Na jednom od njih uočio je objavu čovjeka po imenu Anton.

SBU agenti u akciji hvatanja ruskog doušnika - 7 Foto: AP via Guliver

"Rekao je da ima lagane poslove, a plaća u dolarima. Kad sam ga kontaktirao, rekao mi je da fotografiram sudnicu, ured za regrutaciju, policijsku postaju u mom rodnom gradu. Uplatio mi je 50 dolara na kripto novčanik“, prisjetio se Oleh. Uplata je izvršena u USDT-u, kriptovaluti stablecoin.

Ruski agenti obično započinju s jednostavnim zadacima poput ovoga kažu iz SBU-a. Fotografiranje osjetljivih mjesta jedan je uobičajen zahtjev, a printanje i vješanje nekoliko primjeraka subverzivnih letaka drugi. Zatim, nakon što je regrut privučen, podižu ulog.

"Ponekad koriste prijetnje, ponekad su prijateljski nastrojeni i ohrabrujući. Ovisi o tome tko nadzire regrutiranog; koriste različite psihološke manipulacije na različitim ljudima", rekao je Dekhtiarenko.

SBU agenti u akciji hvatanja ruskog doušnika - 6 Foto: AP via Guliver

Rusi često koriste mladenački sleng kako bi Ukrajinci stekli dojam da razgovaraju s nekim svojih godina. Ponekad flertuju s regrutima ili im nude moralnu podršku u vezi s teškim obiteljskim situacijama. Obično se neće predstaviti kao Rusi; mogli bi tvrditi da su Ukrajinci koji su "umorni od rata" i žele pokazati da postoji protivljenje ratu.

Ako regrut pokaže oklijevanje, tada kreće ucijena. Zaprijeti mu se da će se sva dosadašnja komunikacija s ruskim agentom poslati ukrajinskoj tajnoj službi SBU.

"Nakon što ljudi izvrše prvi zadatak, oni su na udici", rekao je Dekhtiarenko. U jednom slučaju, zlonamjerni softver poslan je na mobitel tinejdžerice regrutice, a ruski agent je zaprijetio objavom intimnih fotografija i videozapisa hakiranih s telefona ako djevojka ne nastavi surađivati.

SBU agenti u akciji hvatanja ruskog doušnika - 5 Foto: AP via Guliver

Ubrzo nakon što je Oleh snimio fotografije, Anton mu je ponudio novi zadatak: da zapali zgradu u svom rodnom gradu. Oleh to nije htio učiniti; nije bio terorist, rekao je čovjeku, no kako je Anton inzistirao, Oleh mu je blokirao račun.

Nekoliko tjedana kasnije putem Telegrama kontaktirao ga je drugi muškarac, koji je tvrdio da se zove Aleksandar, i predložio mogućnost zarade od 1000 dolara bez potrebe za spaljivanjem bilo čega, što mu je zvučalo već puno bolje.

Akcija u Rivnu

Oleh se brinuo hoće li sam obaviti posao, pa je nazvao svog starog školskog prijatelja Serhija i predložio da posao obave zajedno. Ponudio se da podijeli 1000 dolara na pola. Kako je i ovaj bio nezaposlen i otac dvoje djece, pristao je.

Alexander, regruter s Telegrama, poslao mu je unaprijed oko 200 dolara za troškove, opet u kriptovaluti, a on je kupio karte za autobus od Sumske regije do Rivne. Vožnja je trajala cijeli dan. Oleh i Serhiy stigli su u Rivne kasno navečer. Alexander je rekao Olehu da bi trebao pronaći jeftin hotel za noć i pričekati upute.

SBU agenti u akciji hvatanja ruskog doušnika - 2 Foto: AP via Guliver

Sljedećeg jutra, Aleksandar je poslao Olehu oznaku lokacije – garažna zadruga na periferiji grada. "Rekao je da sve što trebamo učiniti jest da tamo pokupimo ruksak s malo boje“, rekao je Serhij. Dvojac je krenuo, pomalo nervozno.

Kad su stigli na lokaciju, Oleh je nazvao svoj kontakt na Telegramu, koji ga je uputio telefonom. "Rekao je: 'Skreni desno, između garaže broj 32 i broj 33, i vidjet ćeš gumu'“, prisjetio se Oleh. U gumi je pronašao crni ruksak i bijelu plastičnu vrećicu. Pokupio ih je oboje, kako mu je rečeno.

Aleksandar je rekao Olehu da ne otvara torbe, već da ode na sljedeću lokaciju koju će podijeliti putem Telegrama, a što je bila lokalna policijska postaja, a zatim neka ga nazove. Spremnik je bio spreman da eksplodira kada se torba otvori, rekao je Aleksandar Olehu, na način da poprska zidove policijske postaje bojom i prenese anti-establišmentsku poruku o uzaludnosti rata. Oleh je pozvao taksi i on i Serhij su se uputili u grad.

Na putu do tamo dogovorili su se da će se razdvojiti prije dolaska u policijsku postaju. Oleh će biti zadužen za koordinaciju s Alexanderom gdje bi trebao ostaviti torbu, dok bi Serhij trebao paziti da ih nitko ne prati, a obavijestio bi svog prijatelja ako uoči nešto sumnjivo.

SBU agenti u akciji hvatanja ruskog doušnika - 1 Foto: AP via Guliver

Aleksandar je nazvao Oleha i rekao mu da otvori bijelu plastičnu vrećicu i izvadi kutiju koju će u njoj naći. Zatim treba hodati, držeći je usmjerenu prema ulazu u policijsku postaju.

Oleh je to učinio, ali je postao sumnjičav i otvorio je kutiju kako bi provjerio sadržaj. Iznenadio se kad je ugledao nešto što je jako sličilo bombi. U panici je odlučio pojuriti do najbližeg policajca i izjavio da se boji da nosi eksploziv. Baš kad je to učinio, operativci SBU-a skočili su na Oleha i Serhija, zgrabili pakete i prisilili dvojicu muškaraca da legnu na tlo.

SBU im je bio na tragu

Tri dana prije dolaska Oleha i Serhija u Rivne, u tom gradu već se dogodio sličan napad. Nezaposleni 21-godišnjak regrutiran je putem Telegrama da odnese paket do gradskog vojnog ureda. Paket je aktiviran, a ubio je napadača i ranio osmoricu vojnika.

Pojačano aktivni nakon tog napada, agenti SBU-a imali su Oleha i Serhiya na oku od trenutka kad su preuzeli eksplozivne naprave. Crni ruksak sadržavao je eksplozivnu napravu domaće izrade, punu vijaka i čavala; manja torba sadržavala je bijelu kutiju s manje snažnom eksplozivnom napravom.

U toj kutiji bila je izrezana mala rupa s kamerom na telefonu koja je prenosila geolokaciju i slike okoline Aleksandru, koji je istovremeno razgovarao s Olehom putem Telegram poziva. Mogao je gledati video Olehove lokacije u stvarnom vremenu i uputiti ga na prikladno mjesto puno ljudi. Zatim, dok je Oleh čekao naredbu za vađenje navodne posude s bojom iz vrećice, ruski agent bi detonirao obje naprave pozivom na telefone priključene na njih.

SBU agenti u akciji hvatanja ruskog doušnika - 4 Foto: AP via Guliver

Da se to dogodilo, Oleh bi najvjerojatnije bio mrtav, baš kao i napadač tri dana ranije. Ulaz u policijsku postaju bio je prepun policajaca koji su ulazili i izlazili, kao i posjetitelja koji su čekali u redu kako bi dobili propusnice za zgradu, tako da je s njim moglo biti ubijeno još mnogo ljudi.

No, SBU je pratio dvojac i imao je pri ruci posebnu opremu, rekao je ukrajinski operativac, očekujući još jedan napad nakon prethodne eksplozije. "Imali smo određena tehnička sredstva za blokiranje signala telefona“, rekao je izvor. Kad je Alexander nazvao telefone pričvršćene za bombe kako bi ih detonirao, pozivi nisu uspjeli.

Što se tiče pravog identiteta Aleksandra, SBU nije siguran, iako je uvjeren u procjenu da je, na ovaj ili onaj način, predstavljao ruske službe. Vjeruje se da ponekad posredovanje obavljaju časnici vojne obavještajne službe GRU ili službe unutarnje sigurnosti FSB-a, ali obje službe također regrutiraju posrednike za obavljanje stvarnih poziva.

SBU još nije pronašao osobu koja je izradila bombe koje su Oleh i Serhij pokupili, iako se pretpostavlja da je to učinio drugi ukrajinski tinejdžer kojeg je regrutirao Aleksandar. Prethodno je SBU u Rivneu pritvorio tinejdžericu zbog izrade sličnih eksplozivnih naprava. I ona je regrutirana putem Telegrama, a zatim su joj poslani video tutorijali o tome kako izraditi naprave od uobičajeno dostupnih proizvoda.

Kako bi pokušala suzbiti regrutiranje tinejdžera za takve zadatke, SBU je pokrenula program podizanja svijesti u ukrajinskim školama kako bi upozorila djecu na opasnosti prihvaćanja ponuda za zaradu od stranaca na Telegramu.