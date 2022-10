Zapadne zemlje pozvale su da se što prije izabere novo vodstvo i osigura stabilnost u Velikoj Britaniji, dok je Rusija pozdravila odlazak Liz Truss i navela da će bivša britanska premijerka ostati zapamćena po "katastrofalnoj nepismenosti", prenose agencije. Mediji su se raspisali kako je glavica salate s plavom perikom nadživjela britansku premijerku.

The Economist je ranije ovog mjeseca napisao da bi mandat Liz Truss u Downing Streetu mogao biti dug otprilike kao "rok trajanja zelene salate". To je inspiriralo bizarno natjecanje nakon kojeg je uvenula zelena salata s plavom perikom okrunjena pobjednicom bizarnog natjecanja nakon što je nadvladala slabašno provedeno vrijeme ne mjestu britanske premijerke Liz Truss.

Naime, prije sedam dana britanski tabloid Daily Star postavio je web kameru i streamao glavicu zelene salate kako bi vidjeli hoće li imati duži rok trajanja od premijerke, piše The Guardian.

Pobjedu je odnijela uvenula glavica zelene salate, a Lizz Trust je poprilično ponižena. U isto vrijeme ostavke 20.000 ljudi gledalo je live Daily Stara u kojem je zlatna kruna stavljena na salatu.

Odsvirana je nacionalna himna kako bi se obilježio trijumf ove glavice zelene salate, a točio se i šampanjac. Kamera sa salatom privukla je pozornost svjetskih medija kao simbol brzog raspada vlade Liz Truss i sveg ismijavanja s kojim se suočila.

Referirajući se na naslov Daily Stara: "Hoće li Liz Truss nadživjeti salatu", jedan korisnik na Twitteru se našalio: "Izvanredna vijest: Salata je nadživjela Truss!"

Francuski News 24 pitao se: "Što politički mandat britanske premijerke Liz Truss i glavica uvenule salate imaju zajedničko, mogli biste se zapitati? Oba imaju rok trajanja". "Sada se Liz Truss mora boriti čak i sa glavicom salate u borbi za svoju političku karijeru", objavio je njemački tabloid Bild.

Liz Truss provela je samo 45 dana u Downing Streetu 10.

The Daily Star lettuce has come out victorious in the battle of the year - to see whether it could outlast Prime Minister Liz Truss in #LizVsLettuce



[THREAD] pic.twitter.com/sP7QDgqcfr