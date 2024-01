Rusija izvela žestoke raketne napade na Kijev i druge gradove, Kličko se oglasio o žrtvama

Rusija je pokrenula seriju raketnih napada na Kijev, Harkov i Pavlograd rano jutros, uzrokujući štetu na stambenim zgradama, a poginulo je najmanje pet osoba dok ih je više od 40 ranjeno, izvijestili su dužnosnici.

U glavnom gradu jedna je osoba poginula, a najmanje 10 osoba je ozlijeđeno. Jedna žena je ubijena, rekao je Sergej Popko, načelnik gradske vojne uprave.

Osam ih je hospitalizirano, a jednoj žrtvi - 13-godišnjem dječaku - pomoć je pružena na licu mjesta, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, prenosi njegov Telegram kanal.

Najviše žrtava je u kijevskom okrugu Solomianskyi, gdje je napad uništio ulaz u višekatnicu, izvijestio je Kličko.

