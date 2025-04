Rusi odbili američki plan za kraj rata: Trumpu se ovo neće svidjeti

Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov rekao je da SAD ne uzima u obzir glavni zahtjev Rusije da osigura mir u ratu protiv Ukrajine, pa Kremlj ne može prihvatiti američke prijedloge u sadašnjem obliku, piše Newsweek.

"Nismo čuli od Trumpa signal Kijevu da prekine rat. Sve što trenutačno imamo je pokušaj pronalaska nekog modela koji bi prvo omogućio primirje, kako su to zamislili Amerikanci. A onda prelazak na neke druge modele i sheme, u kojima, koliko možemo suditi, danas nema mjesta našem glavnom zahtjevu, a to je rješavanje problema koji se odnose na temeljne uzroke ovog sukoba", rekao je Rjabkov u intervjuu za ruski časopis Međunarodni odnosi.

Američki predsjednik Donald Trump pokušava posredovati u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine te je do sada osigurao djelomične prekide vatre u Crnom moru i napadima na energetsku infrastrukturu. Rat je započeo u veljači 2022. godine, kada je Rusija pokrenula punu invaziju na Ukrajinu.

Rusija je prvi put anektirala Krim od Ukrajine 2014. i izvršila invaziju na dijelove ruskog govornog područja zemlje na istoku kako bi zaustavila njegovo kretanje prema zapadu. Ukrajina, bivša sovjetska država, želi pridruživanju NATO-u i Europskoj uniji, što Rusija smatra prijetnjom. Za Moskvu je pridruživanje Ukrajine NATO-u pod vodstvom SAD-a crvena linija.

"Toga apsolutno nema i to se mora prevladati. Vrlo ozbiljno shvaćamo modele i rješenja koja predlažu Amerikanci, ali ne možemo prihvatiti sve ovo takvo kakvo jest", rekao je Rjbakov u intervjuu.

"Mi svakako imamo duboko i pomno promišljen skup vlastitih prioriteta i pristupa ovoj temi, koji se razrađuje i razrađuje, uključujući i naš pregovarački tim na nedavnim razgovorima s Amerikancima u Rijadu", dodao je.

U intervjuu za NBC News u nedjelju, Trump je rekao da je vrlo ljut zbog nedavne naznake ruskog predsjednika Vladimira Putina da bi Ukrajina trebala provesti prijelaznu vladu kao bilo koji dio sporazuma o prekidu vatre. To bi zapravo maknulo Zelenskog s vlasti, a Trump je odbacio tu ideju. Također je upozorio Trumpa.

"Ako Rusija i ja ne možemo postići dogovor o zaustavljanju krvoprolića u Ukrajini, i ako mislim da je to bila krivnja Rusije - što možda i nije - ali ako mislim da je to bila greška Rusije, stavit ću sekundarne tarife na naftu, na svu naftu koja dolazi iz Rusije", rekao je Trump i dodao da bi to značilo da svi koji kupuju naftu iz Rusije ne mogu poslovati u Sjedinjenim Džavama

"Bit će carina od 25 posto na svu naftu, carina od 25 do 50 bodova na svu naftu", zaprijetio je Trump.