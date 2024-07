Najmanje dvoje ljudi je poginulo, a do stotinu njih je ozlijeđeno u ponedjeljak kod ruskog grada Volgograda u iskakanju vlaka iz tračnica.

Vlak s 800 putnika putovao je od Kazanja u Tatarstanu do Adlera na Crvenom moru. Iz tračnica je iskočio kod Volgograda, u blizini željezničke stanice Kotelnikovo.

"Hitne su službe na mjestu nesreće", objavilo je ministarstvo za izvanredne situacije. Na terenu je više od 300 pripadnika spasilačkih službi, a poslani su i helikopteri.

🔴A passenger train derailed near Volgograd – hundreds of casualties reported



A Kamaz car tried to cross the railway tracks at a red light and collided with a trainas a result of which eight cars derailed. According to media reports, the number of victims is at least 110 people. pic.twitter.com/nstQHwzhBk