Izvanredno stanje u Rusiji: "Brana je nestala, odnijelo je kuće s ljudima unutra"

Najmanje jedna osoba poginula je nakon puknuća privremene brane na Bjelomorsko-baltičkom kanalu na sjeverozapadu Rusije. Deset je ljudi ozlijeđeno, a među sedmero spašenih je i troje djece, rekao je šef Karelije Artur Parfenčikov, a prenosi RIA Novosti. Vlasti nisu otkrile uzrok puknuća brane koja je postavljena za radove na rekonstrukciji kanala.

Državna novinska agencija TASS, pozivajući se na dužnosnike hitne službe, izvijestila je da je 13 kuća uništeno. Prvobitno je prijavljeno da je šest osoba nestalo, no spasioci su kasnije pronašli dvoje od njih, uključujući i dijete, piše The Moscow Times. Lokalni dužnosnici rekli su kako je proglašeno izvanredno stanje.

Pročitajte i ovo Horor u susjedstvu Oteli su ga, zavezali za radijator i mučili, a onda je pao s 27. kata: "Bio je gol, a na prozoru sam našao komadiće tijela"

Videozapisi koje ljudi dijele na društvenim mrežama pokazuju bujice, a na jednom od videa žena viče: "Brana je nestala, jednostavno je nestala... domove je odnijelo s ljudima unutra."

Rušenje brane u ponedjeljak drugi je takav incident u Rusiji u posljednjih nekoliko dana. U petak su jake kiše dovele do rušenja brane u regiji Uralskih planina u Čeljabinsku, gdje je najmanje jedna osoba poginula u poplavama u obližnjim selima.

Nature again rises against #Russia : temporary Belomorkanal dam broke in Russia's Karelia Local media report that around 15 houses have been washed away with people inside, at least 7 people are missing. Interesting fact: Belomorkanal was built by GULAG prisoners in 1933.… pic.twitter.com/QX0WiGoOvS

Čelnik republičkog ministarstva zdravstva Mihail Okhlopkov upozorio je na moguće poplave deset naselja u Belomorskoj oblasti, gdje je od 11 sati uveden režim visoke pripravnosti.

Rep. of Karelia, Russia ❗

🌊 One person died as a result of the washout of the cofferdam of the White Sea-Baltic Canal in Karelia. A total of 10 people were injured, three of whom are now hospitalized. The search for two more continues. https://t.co/VBMgFfGMLP pic.twitter.com/V3AGS65im9