VIDEO Rusija krenula u masovnu proizvodnju zastrašujućeg oružja: "Zapad nema pojma što se događa, mogu razoriti bilo koji europski grad"

Ruska državna medijska agencija Sputnik izvijetila je kako je ministar obrane Sergej Šojgu obaviješten da je povećana i masovna proizvodnja nekoliko drugih bombi – FAB-500 i FAB-1500.

Objavljena je i snimka Šojgua u pogonu za proizvodnju takvih bombi.

"Dok je Zapad zauzet govorenjem Putinu što sve neće napraviti, Rusija je upravo krenula u masovnu proizvodnju navođenih bombi od 3000 kilograma koje mogu razoriti bilo koji europski grad. Zapadni svijet naprosto nema pojma što se događa", objavio je na platformi X Jay, Amerikanac koji živi u glavnom gradu Ukrajine.

While the West is busy telling Putin what they WONT do, Russia has just started mass production of 3000kg guided bombs that are sufficient to obliterate any European city.



The western world just has no idea what the fuck is happening

