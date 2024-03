Novi problemi za Ukrajinu! Teška je 1,5 tone: "Ona je pakao. Ne mogu svi naši momci to izdržati"

Ruska zračna bomba FAB-1500 dodatno otežava ukrajinsku obranu i narušava ravnotežu na prvim crtama bojišnice. Riječ je o oružju koje je nastalo nadogradnjom osnovnog oružja iz sovjetske ere.

Ova zračna bomba može napraviti krater širok 15-ak metara, teži 1,5 tonu od čega je pola težine eksploziv. Dostavlja se borbeni zrakoplovima s udaljenost od 60-70 kilometara, izvan dometa mnogih ukrajinskih protuzračnih obrana.

FAB-1500 nanosi golemu štetu, a ukrajinski vojnik 46. zasebne zračno-mobilne brigade rekao je za CNN da su prije bili granatirani samo topništvom, a sada su Rusi grad Krasnohoroviku u Donjecku preuzeli agresivnije. Nova zračna bomba vrlo brzo napravi ozbiljnu štetu, a ako i netko preživi njezin napad, sigurno ima posljedice.

"To stavlja veliki pritisak na moral vojnika. Ne mogu svi naši momci to izdržati. Iako su se do sada više-manje navikli na FAB-500, ali FAB-1500 je pakao", komentirao je vojnik.

Korištenje FAB bombi postalo je ključni element u ruskoj ofenzivi u Donjecku, posebno u sravnjivanju sa zemljom ukrajinske obrane u i oko Avdiivke, koja je pala u veljači.

FAB-1500, dodaje CNN, je najmoćnija bomba iz sovjetske ere koje se nadograđuju u tvornici blizu Moskve u jeftine, ali snažne projektile.