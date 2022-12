Na društvenim mrežama pojavila se snimka termobaričnog višecjevnog raketnog bacača TOS-1A. Navodi se kako je snimka nastala na području Bahmuta prije tjedan dana.

Snimka je objavljena na Twitteru, prikazuje ruski termobarični MLRS TOS-1A koji je navodno u uporabi na području Bahmuta, gdje se vode intenzivne borbe. Nastala je prije tjedan dana.

Video prikazuje kako se oružje podiže iz tenka prije ispaljivanja nekoliko projektila. Na snimci se prati putanja projektila i eksplozija koja nastaje na tlu.

Video of a Russian TOS-1A thermobaric MLRS in the Bakhmut area from a week ago. https://t.co/8AFBCmdzLs pic.twitter.com/qupX1QrXlh