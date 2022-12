Kosovski ministar unutarnjih poslova Xhelal Sveçla u utorak je rekao da Srbija pod utjecajem Rusije planira destabilizirati Kosovo kroz podršku srpskoj manjini na sjeveru države koja tri tjedna prosvjeduje i blokira ceste.

Srbi u podijeljenoj Kosovskoj Mitrovici, na sjeveru Kosova, u utorak su podigli nove barikade, nekoliko sati nakon što je Beograd objavio da je srpska vojska stavljena u stanje visoke borbene pripravnosti, nakon nekoliko tjedana eskalacije napetosti između Srbije i Kosova.

2 new barricades.



Criminal groups controlled by Serbia's regime are now implementing a siege-like blockade of freedom of movement in urban areas of northern Kosovo, too.



This barricade's aim is to isolate the multi-ethnic Bosniak Quarter in Mitrovica.