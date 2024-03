Rusiji je teško povjerovati u krivnju Islamske države: "Zapad se požurio pripisati im odgovornost"

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je u srijedu da je "iznimno teško povjerovati" da bi Islamska država imala kapacitet pokrenuti napad na koncertnu dvoranu u Moskvi prošlog petka u kojem je ubijeno najmanje 140 ljudi.

Zaharova je na brifingu s novinarima rekla da Ukrajina stoji iza napada u dvorani Crocus City Hall, najsmrtonosnijeg u Rusiji u posljednjih 20 godina.

Islamska država preuzela je odgovornost za masakr, a američki dužnosnici kažu da imaju obavještajne podatke koji pokazuju da ga je izveo afganistanski ogranak te organizacije, Islamska država Horasan.

Ukrajina je više puta demantirala da ima bilo kakve veze s napadom.

Pročitajte i ovo stručnjak upozorava Nisu svi svjesni onoga što je na kocki: "Ako Ukrajina izgubi, milijuni izbjeglica stižu u Europu"

No, Zaharova je rekla da je Zapad požurio pripisati odgovornost Islamskoj državi kako bi maknuo krivnju s Ukrajine i zapadnih vlada koje je podržavaju.

“Da bi odagnali sumnje kolektivnog Zapada, hitno su morali nešto smisliti, pa su pribjegli ISIS-u. Izvukli su asa iz rukava, a doslovno nekoliko sati nakon terorističkog napada anglosaksonski mediji počela su širiti upravo te verzije", rekla je.

Predsjednik Vladimir Putin rekao je da su napad izveli islamistički militanti, ali je sugerirao da je bio u korist Ukrajine i da je Kijev možda imao ulogu u napadu.

Putin je rekao da je netko s ukrajinske strane pripremio "prozor" za naoružane napadače da pobjegnu preko granice prije nego što su u petak navečer uhvaćeni u zapadnoj Rusiji.

Međutim, u utorak je bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko rekao da su naoružani napadači prvo pokušali prijeći u njegovu zemlju nakon čega su krenuli prema Ukrajini jer su shvatili da ne mogu prijeći u Bjelorusiju.

Ravnatelj ruske obavještajne službe FSB izjavio je u utorak kako vjeruje da je Ukrajina, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Britanijom, umiješana u napad u Moskvi.

"Tvrdnje Rusije o Zapadu i Ukrajini o napadu na Crocus City Hall su potpuna besmislica", napisao je na X-u britanski ministar vanjskih poslova David Cameron.

Russia’s claims about the West and Ukraine on the Crocus City Hall attack are utter nonsense.



We support US statements which make clear that Daesh bears sole responsibility for this attack.